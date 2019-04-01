رياضة | علي درويش: كاف اعتمد استاد القاهرة لاستضافة أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي درويش: كاف اعتمد استاد القاهرة لاستضافة أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي، علي درويش أن الاستاد سيكون جاهزًا بنسبة 98% في شهر مايو/آيار المقبل لاستضافة مباريات المجموعات التي حُددت له ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وقال درويش في تصريحات صحفية اليوم الإثنين إن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وافق على أن يكون استاد القاهرة ضمن الاستادات التي ستنال شرف احتضان منافسات بطولة الأمم الإفريقية.

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وأشار إلى أنه يُعد واحدًا من أفضل الاستادات العالمية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن استاد القاهرة سيستضيف مباريات دور الثمانية، بجانب أنه ستُلعب عليه منافسات قبل النهائي، والنهائي.

وأضاف: "سيتم تطوير استاد القاهرة بالكامل بعد الانتهاء من منافسات بطولة القارة السمراء، لاستغلال المساحات الفارغة لكي تستوعب أكبر عدد ممكن من جماهير الألعاب المختلفة".

وتابع: "الاستاد يوجد به عدد كبير من الملاعب والمضامير المختلفة، من بينها: مضمار للفروسية، والخماسي، وملاعب للهوكي، بجانب الصالات المغطاة، والصالة المكشوفة، ومجمع الاسكواش، ومجمع التنس، بالإضافة إلى الملاعب الفرعية".