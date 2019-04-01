رياضة | سولشاير يوجه رسالة نارية لـ"فان خال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يوجه رسالة نارية لـ"فان خال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق النرويجي أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تصريحات الهولندي لويس فان خال، مدرب الفريق سابقًا، عن أسلوب الفريق.
وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "يملك فان خال كامل الحق في إبداء رأيه. لعبنا بأسلوب الضغط العالي في بعض المباريات لكسب الكرة في منطقة الخصم مما سمح لنا بالسيطرة".
ويُكمل سولشاير قائلاً: "ربما كان يقصد مباراتنا أمام باريس والتي كان يتوجّب علينا الدفاع فيها بشكل ممتاز بالنظر لوضع المباراة وأن نلعب على المرتدات".