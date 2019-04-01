رياضة | بايرن ميونيخ يقترب من إغلاق صفقة نجم أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يقترب من إغلاق صفقة نجم أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب بايرن ميونخ الألماني من تعزيز صفوفه بنجم مغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك ضمن ثورة التعاقدات التي أعلن عنها أولي هونيس رئيس النادي البافاري.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية بأن بايرن ميونخ في مفاوضات متقدمة مع آياكس أمستردام بشأن المغربي حكيم زياش نجم الفريق الهولندي.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن المفاوضات وصلت لمرحلة متقدمة بين الناديين في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال زياش صاحب الـ26 عامًا إلى صفوف النادي البافاري.

وأوضحت سبورت أن البايرن يرغب في تعزيز الجانب الهجومي بالنجم الدولي المغربي بعد أن دعم دفاعه بالثنائي الفرنسي لوكاس هيرنانديز وبينجامين بافارد ثنائي أتلتيكو مدريد وشتوتجارت على الترتيب.

يذكر أن زياش تألق مع آياكس هذا الموسم والذي شهد مشاركته في 38 مباراة، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 17 هدف.