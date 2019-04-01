رياضة | النصر يرافق الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الخرمين الشريفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النصر يرافق الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الخرمين الشريفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي النصر فوزاً مستحقاً على الجيل برباعية نظيفة ليتأهل إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وذلك بسب اتحاد جدة والهلال.

وجاءت رباعية النصر في شباك الجيل عن طريق كلا من: "فهد الجميعة وبيتروس هدفين وحمدالله" وذلك خلال الدقائق التالية 10و73 و86 و90 من عمر اللقاء.

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وفي مباراة أخرى بدور ربع النهائي؛ قلب نادي اتحاد جدة الطاولة على الباطن بأربعة أهداف مبابل ثلاثة في المباراة التي جمعتهنا على ملعب الملك عبدالله الدولي بدور ربع نهائي مسابقة كأس الملك.

وجاءت رباعية الاتحاد عن طريق كلا من؛ بريجوفيتش ومنصور الحربي ورومارينهو في الدقائق التالية 44 و58 و69 و72 وسجل ثلاثية الباطن اللاعبين؛ يوسف الشمري وجوناثان وكريسان بالدقائق 11 و38 و75.

وكان نادي الهلال قد تأهل هو الآخر إلى دور نصف النهائي عقب الفوز على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مجنونة وصلت للأشواط الإضافية.