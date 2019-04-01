رياضة | 18 لاعبا بقائمة الإنتاج الحربي لمواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 لاعبا بقائمة الإنتاج الحربي لمواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، قائمة فريقه لمواجهة إنبي غدا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الإنتاج الحربي كلا من :-

محمود البدري ومحمد عادل وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي وأحمد يحيى ومحمد مسعد وعبد الرحمن فاروق وكابونجا ومحمود عادل وغنام محمد وحماده ناصر وأحمد مجدي وجيمس تيدي ووهاب أنان وموسى دياورا ومحمد موسى وكريم لالا ومحمد حسين عضل.