رياضة | دي خيا يحدد شرطه الأخير للتجديد مع مانشستر يونايتد أو الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي خيا يحدد شرطه الأخير للتجديد مع مانشستر يونايتد أو الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازال نادي ملف تجديد عقد حارس مرمى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ديفيد دي خيا، يسبب صداعًا لمسؤولي الشياطين الحمر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "صن سبورت" البريطانية، فإن دي خيا سيغادر صفوف الشياطين الحمر، في حال عدم تقديم النادي لعرض براتب أسبوعي يبلغ 350 ألف جنيه استرليني.

الجدير بالذكر ان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد أكد على استعداده لتقديمه للحارس الأسباني، إذا وافق وانضم للنادي الباريسي.