رياضة | حازم إمام يصدم جمهور الزمالك بقرار ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام يصدم جمهور الزمالك بقرار ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما قرر إعتزال العمل العام تمامًا، عقب إنتهاء الدورة الحالية لاتحاد الكرة المصري.

وكشف حازم إمام سر هذا القرار خلال ندوة لنبذ التعصب بمحافظة الأسكندرية، أن هناك حالة كبيرة من التخوين موجودة حاليا في الوسط الكروي، وهي مادفعته لإتخاذ قرار باعتزال العمل العام تمامًا، وسيكتفي بعمله الإعلامي فقط.

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ونفى الثعلب الصغير الإتهامات الموجهة لاحمد شوبير، بالتدخل في عمل لجان اتحاد الكرة لمجاملة الأهلي، قال حازم إمام أن شوبير بريء، ولا يتدخل لخدمة الأهلي، لكن سيناريو التخوين أصبح السمة الرئيسية للوسط الكروي حاليًا.

وطالب نجم الزمالك السابق الأندية، بأن تساعد اتحاد الكرة، ولا تضع أمامه العراقيل لإستكمال بطولة الدوري هذا الموسم.

وكان حازم قد أكد في أكثر من لقاء سابق أن حلمه الأكبر الذي يعمل من أجلة، هو رئاسة نادي الزمالك في المرحلة القادمة، وأن عضويته لاتحاد الكرة ستكسبه خبرات لتحقيق حلمه الأكبر برئاسة النادي الأبيض.