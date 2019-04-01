اونلاين | يلا شوت الجديد| مباراة النصر والجيل بث مباشر كورة اون لاين النصر والجيل مباشر الشوط الأول live

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بث مباشر مباراة النصر والجيل مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر yalla shoot كورة ستار مباراة النصر والجيل بث مباشر كورة ستار مباراة الجيل والنصر بث مباشر كاس خادم الحرمين الشريفين، تُستأنف مواجهات ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم بمباراة النصر والجيل التى تُقام على استاد الملك فهد الدولي، وقد فاز النصر على الهلال في المباراة السابقة وهو ما جعله في مُقدمة الدوري بفارق نقطة عن منافسه التقليدي الهلال.