اونلاين | KSA SPORTS HD - يلا شوت حصري مشاهدة مباراة النصر والجيل لايف مباراة النصر والجيل بث مباشر مباراة النصر والجيل كورة أون

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أختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته أستعداداً لمواجهة نادي الجيل في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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النصر سيواجه الجيل مساء يوم الأثنين على أستاد الملك فهد الدولي في ربع نهائي كأس الملك.

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ومن المتوقع أن يدخل روي فيتوريا المباراة بتشكيل مكون من ..

حراسة المرمي : براد لي جونز.

خط الدفاع : عبدالرحمن العبيد - مايكون - عمر هوساوي - حمد آل منصور.

خط الوسط : عبد الله الخيبري - عبدالعزيز الجبرين - راكان الشملان - يحيى الشهري - فهد الجميعه.

الهجوم : عبدالزاق حمدالله

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