اونلاين | يلا شوت hsry بث مباشر مباراة النصر والجيل kora star النصر والجيل بث مباشر يلا شوت الجديد| مباراة النصر والجيل بث مباشرHD

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LILA لايف دوري بلس.. HD مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر "أبوظبي الرياضية" تابع كورة لايف جودة عالية

تنطلق مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الإثنين القادم 1 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 25 رجب 1440 هجرياً، وستُلعب مباريات هذا الدور على يومي الإثنين والثلاثاء.

LILA لايف دوري بلس.. HD مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر "أبوظبي الرياضية" تابع كورة لايف جودة عالية

ستكون البداية بقمة دور 8 في كأس الملك بين الهلال والاتفاق، وسيكون هذا اللقاء حاسماً بالنسبة لموسم الزعيم، وسيقاتل على الفوز به لتعويض خسارة ديربي الرياض على يد النصر بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وهذه الهزيمة تسببت في تراجع الموج الأزرق للمركز الثاني لحساب العالمي الذي أصبح في الصدارة، لذا سيكون اللقاء ضد فارس الشرقية مهماً جداً، فإما الفوز والعودة سريعاً للطريق الصحيح، أو الخسارة والخروج من الكأس والدخول في نفقٍ مُظلم قد يُخرج الأزرق من الموسم خالي الوفاض.

LILA لايف دوري بلس.. HD مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر "أبوظبي الرياضية" تابع كورة لايف جودة عالية

كانت قرعة ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين رحيمةً بالاتحاد الذي يعيش موسماً للنسيان، حيث أوقعت الباطن الذي يعاني من سكرات الهبوط في طريقه، وسيعني هذا اللقاء الكثير للنمور التي ستقاتل على الوصول للنهائي ومن ثم الفوز بالكأس الخالية لتعويض جماهيرهم على الموسم المخيب، والذي قد ينتهي بتوديع العميد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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LILA لايف دوري بلس.. HD مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر "أبوظبي الرياضية" تابع كورة لايف جودة عالية

لن يعاني النصر كثيراً للوصول إلى نصف نهائي كأس الملك هذا الموسم، فمنافسه في ربع النهائي هو الجيل الذي يلعب في الدرجة الأولى في الدوري السعودي، لكن على العالمي أن يكون حذراً في هذا اللقاء، فمباريات الكأس لا تعترف إلا بالعطاء داخل المستطيل الأخضر مهما كان فارق المستوى بين الفريقين.

LILA لايف دوري بلس.. HD مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر "أبوظبي الرياضية" تابع كورة لايف جودة عالية

سيكون اللقاء الأخير في ربع النهائي بين التعاون والوحدة المُقدمين لموسم متميز حتى الآن، وهذه المباراة من المتوقع أن تشهد ندية كبيرة لتقارب المستوى الكبير بين الفريقين، فسكري القصيم هو رابع ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان حتى الآن في مفاجأةٍ مدوية، أما الشياطين الحُمر فهم في مركز قريب هو السابع رغم أنهم أحد الصاعدين حديثاً هذا الموسم.

LILA لايف دوري بلس.. HD مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر "أبوظبي الرياضية" تابع كورة لايف جودة عالية

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الملاعب والقنوات الناقلة.

LILA لايف دوري بلس.. HD مشاهدة مباراة النصر والجيل بث مباشر "أبوظبي الرياضية" تابع كورة لايف جودة عالية