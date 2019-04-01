اونلاين | كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين

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كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين
يصطدم نادي النصر السعودي بنظيره الجيل، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، مساء اليوم الاثنين، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين
ويخشى النصر مفاجآت كأس الملك عندما يواجه الجيل، حيث سبق وأن أقصي من ضمك في عام 1984، وأمام الحزم في 2008، فيما تغلب على العروبة في عام 2016 بثلاثية.
كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين
ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب فوزه يوم الجمعة الماضي على غريمه التقليدي الهلال 3-2 ليعتلي صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين
ووصل النصر إلى هذا الدور عقب فوزه على مضيفه الجندل 6-صفر، في دور 32، وفوزه على ضيفه الأنصار 5-صفر، وفوزه على مضيفه الفيحاء 6-صفر.
كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين
وفي المقابل ستكون مهمة الجيل صعبة للغاية كونه يواجه متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين
ووصل الجيل إلى هذا الدور عقب فوزه على ضيفه الكوكب بركلات الترجيح في دور 32، وفوزه على مضيفه الحزم 1-صفر، وفوزه على مضيفه أبها بذات النتيجة.
كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين
وتعد مشاركة الجيل في كأس الملك الحالي هي الخامسة في الأعوام الأخيرة إذ شارك في نسخ 2014 و2015 و2016 و2017. ففي عام 2014 خسر أمام الفتح بهدفين لهدف في دور الـ32، وأمام الهلال برباعية في الدور نفسه بعام 2015، وفي عام 2016 أقصى الجيل الفيصلي بالركلات الترجيحية بعدما تعادلا سلبيًا، وفي دور الـ16 تم إقصاؤه من قبل العروبة بثنائية نظيفة. وقبل عامين، غادر الجيل بطولة كأس الملك بالخسارة أمام الفيصلي 3 – 2.
كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين
ويلعب الجيل في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، ويقع في المركز السابع بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع، الملحق المؤهل لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين