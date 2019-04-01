اونلاين | كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين

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كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين

يصطدم نادي النصر السعودي بنظيره الجيل، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، مساء اليوم الاثنين، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين

ويخشى النصر مفاجآت كأس الملك عندما يواجه الجيل، حيث سبق وأن أقصي من ضمك في عام 1984، وأمام الحزم في 2008، فيما تغلب على العروبة في عام 2016 بثلاثية.

كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب فوزه يوم الجمعة الماضي على غريمه التقليدي الهلال 3-2 ليعتلي صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين

ووصل النصر إلى هذا الدور عقب فوزه على مضيفه الجندل 6-صفر، في دور 32، وفوزه على ضيفه الأنصار 5-صفر، وفوزه على مضيفه الفيحاء 6-صفر.

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كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين

وفي المقابل ستكون مهمة الجيل صعبة للغاية كونه يواجه متصدر دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

كورة on line بث مباشر مباراة النصر والجيل كأس خادم الحرمين | مشاهدة مباراة النصر vs الجيل مباشر | كورة اون لاين