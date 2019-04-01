اونلاين | رابط ITTEHAD.. مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر اليوم الأثنين live

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رابط ITTEHAD.. مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر اليوم الأثنين live

يستضيف ملعب الملك عبدالله الدولي مباراة قوية بين اتحاد جدة والباطن مساء اليوم الإثنين ويأتي ذلك في إطار منافسات ربع نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك”.

رابط ITTEHAD.. مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر اليوم الأثنين live

ويستعد الاتحاد لملاقاة الباطن على ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ7:35 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:35 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:35 بتوقيت دولة الإمارات.

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وكان نادي الاتحاد قد تخطى دور الـ16 من البطولة بعد الفوز على التقدم بثلاثة أهداف دون مقابل فيما فاز الباطن على الرائد بهدفين مقابل هدف ليضرب موعداً في ربع النهائي مع العميد.

رابط ITTEHAD.. مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر اليوم الأثنين live

وستكون مباراة الاتحاد والباطن في كأس الملك السعودي مذاعة عبر قناة السعودية الرياضية +1 بصوت المعلق بلال علام وعبر قناة دوري بلس 3 HD بتعليق سعد يحيى