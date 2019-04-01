انت الان تتابع هل الزمالك السبب؟.. حساسين يعلن إغلاق قناة الرافدين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٠٢ م

سعيد حساسين

أعلن الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ومالك قناة الرافدين المصرية، اليوم الإثنين، إغلاق القناة الفضائية التي يعرض عليها برنامج "الزمالك اليوم" الخاص بالقلعة البيضاء، الذي يقدمه خالد الغندور وأحمد جمال. ونشرت القناة بيانا جاء كالتالي: "يعلن الدكتور سعيد حساسين رئيس القناة وعضو مجلس النواب بأنه سيتم إيقاف بث القناة بناء على القرار رقم 1251 بتاريخ 1-4-2019 الصادر من المنطقة الحرة الإعلامية، وذلك لحين تقنين الأوضاع القانونية للقناة، وسيتم إعادة البث قريبا إن شاء الله، متمنيًا لمصرنا الحبيبة النمو والرقي والازدهار.. مع تحيات الدكتور سعيد حساسين.

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ولن يتم استعادة شارة بث قناة الرافدين، إلا بعد تقنين الأوضاع القانونية الخاصة بالقناة، حسب بيان صادر من رئيس القناة سعيد حساسين. كان نادي الزمالك قد تعاقد مع قناة الرافدين لشراء هواء بعدما تم إيقاف برنامج الزمالك اليوم الذي يعرض على قناة المحور الفضائية، لكن السؤال كيف سيظهر البرنامج الخاص بنادي الزمالك؟ ومن