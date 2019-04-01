انت الان تتابع الأهلي: الأمور تسير بشكل جيد استعداداً للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م
الأهلي
أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الذي أقيم مساء اليوم، الاثنين، بالإسكندرية، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري التي ستجمعهما غدًا، الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة السابعة والعشرين في بطولة الدوري العام موسم (2018-2019). وأدى الأهلي مرانًا خفيفًا، وتضمن في بدايته التدريبات البدنية، تحت قيادة أليخاندرو، مخطط الأحمال، كما حرص الأوروجواياني مارتن لاسارتي، على تنفيذ بعض الجمل الفنية، التي ينوي تنفيذها خلال مباراة الغد.
وشهد المران مشاركة حراس المرمى في تدريبات منفردة، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس. من جانبه أكّد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الأمور تسير بشكل جيد في معسكر الفريق بالإسكندرية، وأن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الغد. ويدخل الأهلي المباراة، وهو يحتل المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين
وشهد المران مشاركة حراس المرمى في تدريبات منفردة، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس.
من جانبه أكّد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الأمور تسير بشكل جيد في معسكر الفريق بالإسكندرية، وأن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الغد.
ويدخل الأهلي المباراة، وهو يحتل المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين عن الزمالك المتصدر، بعدما انتهت مواجهتهما بالتعادل السلبي، في المقابل يحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع برصيد 32 نقطة.
وتغادر بعثة الأهلي الأراضي المصرية عقب مباراة الاتحاد مباشرة متوجهين إلى جنوب إفريقيا بطائرة خاصة، استعدادًا لخوض مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي: الأمور تسير بشكل جيد استعداداً للاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.