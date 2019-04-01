انت الان تتابع الأهلي: الأمور تسير بشكل جيد استعداداً للاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٤٥ م

الأهلي

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الذي أقيم مساء اليوم، الاثنين، بالإسكندرية، في ختام استعدادات الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري التي ستجمعهما غدًا، الثلاثاء، في إطار مواجهات الجولة السابعة والعشرين في بطولة الدوري العام موسم (2018-2019). وأدى الأهلي مرانًا خفيفًا، وتضمن في بدايته التدريبات البدنية، تحت قيادة أليخاندرو، مخطط الأحمال، كما حرص الأوروجواياني مارتن لاسارتي، على تنفيذ بعض الجمل الفنية، التي ينوي تنفيذها خلال مباراة الغد.

وشهد المران مشاركة حراس المرمى في تدريبات منفردة، تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس. من جانبه أكّد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن الأمور تسير بشكل جيد في معسكر الفريق بالإسكندرية، وأن جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة الغد. ويدخل الأهلي المباراة، وهو يحتل المركز الثاني برصيد 52 نقطة، بفارق نقطتين

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