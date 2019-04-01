انت الان تتابع مدرب برشلونة يتحدث عن التتويج بالثلاثية وإراحة ميسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

فالفيردي

شدد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على أهمية مواجهة فريقه أمام نظيره فياريال، التي تقام غدا الثلاثاء، على ملعب لا سيراميكا، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من منافسات بطولة الليجا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، قبل مواجهة الفريقين، قائلًا: "ليس هناك أي سيناريو مناسب لإراحة لاعب مثل ميسي، فكل مباراة لها أهميتها الخاصة. تركيز البعض منصب على مباراة أتلتيكو أو دوري أبطال أوروبا، ولكن مواجهة فياريال تمثل نفس الأهمية، ليست مباراة سهلة، لدينا 3 نقاط لنحصدها".

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وواصل: "فارق النقاط؟ إنه ضغط علينا لأننا نريد الحصول على اللقب، تمامًا مثل الفرق التي تطاردنا وهناك 9 مباريات، إذا فزنا في 6 منها سنتوج باللقب". وتابع فالفيردي: "الألقاب الثلاثة قريبة وبعيدة على حد سواء، كل شيء يعتمد على الأشياء الصغيرة، ونحن لم نفز بعد، وكل شيء لم يتقرر بعد، ومنذ بداية الموسم قطعنا