الارشيف / اخبار الرياضه

مدرب برشلونة يتحدث عن التتويج بالثلاثية وإراحة ميسي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

انت الان تتابع مدرب يتحدث عن التتويج بالثلاثية وإراحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٣٥ م

فالفيردي

فالفيردي

شدد إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، على أهمية مواجهة فريقه أمام نظيره فياريال، التي تقام غدا الثلاثاء، على ملعب لا سيراميكا، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من منافسات بطولة الليجا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، قبل مواجهة الفريقين، قائلًا: "ليس هناك أي سيناريو مناسب لإراحة لاعب مثل ميسي، فكل مباراة لها أهميتها الخاصة. تركيز البعض منصب على مباراة أتلتيكو أو ، ولكن مواجهة فياريال تمثل نفس الأهمية، ليست مباراة سهلة، لدينا 3 نقاط لنحصدها".

Advertisements

وواصل: "فارق النقاط؟ إنه ضغط علينا لأننا نريد الحصول على اللقب، تمامًا مثل الفرق التي تطاردنا وهناك 9 مباريات، إذا فزنا في 6 منها سنتوج باللقب". وتابع فالفيردي: "الألقاب الثلاثة قريبة وبعيدة على حد سواء، كل شيء يعتمد على الأشياء الصغيرة، ونحن لم نفز بعد، وكل شيء لم يتقرر بعد، ومنذ بداية الموسم قطعنا

وواصل: "فارق النقاط؟ إنه ضغط علينا لأننا نريد الحصول على اللقب، تمامًا مثل الفرق التي تطاردنا وهناك 9 مباريات، إذا فزنا في 6 منها سنتوج باللقب".

وتابع فالفيردي: "الألقاب الثلاثة قريبة وبعيدة على حد سواء، كل شيء يعتمد على الأشياء الصغيرة، ونحن لم نفز بعد، وكل شيء لم يتقرر بعد، ومنذ بداية الموسم قطعنا شوطًا طويلًا، ووصلنا إلى لحظة ذروتنا، ونريد أن نكون الأفضل".

واختتم بالحديث عن موقف ديمبيلي: "لا أعلم متى سيعود، ولست متأكدًا من أنه سيوجد السبت المقبل، أو ضد مانشستر يونايتد أو لاحقا، ولكننا ننتظر قرار الأطباء".

ويحتل فريق برشلونة صدارة برصيد 69 نقطة، فيما يوجد فياريال في المركز الـ17، برصيد 29 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب برشلونة يتحدث عن التتويج بالثلاثية وإراحة ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا