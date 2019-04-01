انت الان تتابع الزمالك يطالب الجبلاية بتحديد موعد مباراة المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٤٢ م
الزمالك
طلب مسئولو نادي الزمالك من اتحاد الكرة المصري تحديد موعد مباراة الفريق الأول أمام المصري البورسعيدي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، يستعد فريق الفارس الأبيض لمواجهة نظيره سموحة الأربعاء المقبل في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري ثم يغادر مصر متجهًا إلى المغرب لمواجهة حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية قبل أن يواجه المصري البورسعيدي. ويرغب نادي الزمالك في لعب مباراة المصري البورسعيدي يوم 11 من الشهر الجاري وليس يوم 10، من أجل منح اللاعبين الراحة اللازمة بعد العودة من المملكة المغربية العربية.
وينتظر مسئولو القلعة البيضاء رد اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن المباراة ستقام في السويس، وكان فريق الزمالك قد تعادل سلبيًا في مباراة القمة 117 التي جمعت بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي الأحد الماضي في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث ظل الوضع
وينتظر مسئولو القلعة البيضاء رد اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن المباراة ستقام في السويس، وكان فريق الزمالك قد تعادل سلبيًا في مباراة القمة 117 التي جمعت بينه وبين غريمه التقليدي الأهلي الأحد الماضي في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث ظل الوضع كما هو عليه بالنسبة لمركز الفريقين في جدول الدوري.
وأسفرت قرعة دور الـ8 ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية عن مواجهة الزمالك مع فريق حسنية أغادير المغربي، بينما يلتقي النجم الساحلي مع الهلال السوداني، ويلتقي الصفاقسي التونسي مع نكانا الزامبي، فيما يلتقي فريق نهضة بركان المغربي مع جورماهيا الكيني.
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