مصطفى محمد يقود الجيش للفوز على الحدود في الدوري

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تحرير:محمد حسن صيام ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م

طلائع الجيش

حقق فريق طلائع الجيش فوزًا كبيرًا اليوم على نظيره فريق حرس الحدود بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي استضافها استاد جهاز الرياضة العسكري. افتتح مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى صفوف فريق طلائع الجيش التسجيل لفريقه في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول من المباراة، وأضاف علي محمد الزهدي الهدف الثاني في الدقيقة 47 في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع بالشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني عاود المتألق مصطفى محمد مهاجم فريق طلائع الجيش التسجيل مرة أخرى في شباك فريق حرس الحدود ليحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه العسكري. بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق طلائع الجيش إلى 31 نقطة في المركز العاشر من جدول ترتيب مسابقة الدروي المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق حرس الحدود