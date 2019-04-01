انت الان تتابع مصطفى محمد يقود الجيش للفوز على الحدود في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:١١ م
طلائع الجيش
حقق فريق طلائع الجيش فوزًا كبيرًا اليوم على نظيره فريق حرس الحدود بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، والتي استضافها استاد جهاز الرياضة العسكري. افتتح مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار إلى صفوف فريق طلائع الجيش التسجيل لفريقه في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول من المباراة، وأضاف علي محمد الزهدي الهدف الثاني في الدقيقة 47 في الدقيقة الثانية من الوقت بدلًا من الضائع بالشوط الأول.
وفي الشوط الثاني عاود المتألق مصطفى محمد مهاجم فريق طلائع الجيش التسجيل مرة أخرى في شباك فريق حرس الحدود ليحرز الهدف الثاني له والثالث لفريقه العسكري. بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق طلائع الجيش إلى 31 نقطة في المركز العاشر من جدول ترتيب مسابقة الدروي المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق حرس الحدود
بهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق طلائع الجيش إلى 31 نقطة في المركز العاشر من جدول ترتيب مسابقة الدروي المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد فريق حرس الحدود عند 25 نقطة في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب مسابقة الدوري.
ويستعد فريق طلائع الجيش لمواجهة نطيره الإنتاج الحربي في مباراة الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، بينما سيواجه فريق حرس الحدود نظيره سموحة الأحد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى محمد يقود الجيش للفوز على الحدود في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.