انت الان تتابع مهاجم سموحة يكشف حقيقة «خناقة» باسم مرسي وحسام حسن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٤:١٧ م

حسام حسن

كشف حسام حسن، لاعب فريق سموحة، حقيقة مشادة باسم مرسي مع حسام حسن المدير الفني للفريق السكندري، التي نشبت أمس الإثنين، خلال المران الجماعي استعدادًا لمواجهة الزمالك بمسابقة الدوري الممتاز. وكتب حسام حسن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يا جماعة من الآخر والله ما في حاجة حصلت ولا بين مدير فني ولا أي لاعب عشان في هري كتير اليومين دول وبعدين هى مش محتاجة بطولة أوي كدا ونريح شوية". وانضم باسم إلى سموحة في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، معارًا من الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي.

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ومن جانبه قال محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «باسم مرسي مستبعد في مباراة الزمالك فقط بسبب فني وليس لنهاية الموسم، وليست هناك علاقة للزمالك بهذا الموضوع من قريب أو بعيد، وتربطنا علاقة احترام وود بالزمالك». يذكر أن سموحة تلقى الخسارة الثالثة على التوالي،