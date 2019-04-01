شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يسعى لتحطيم عرش «بيليه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستهدف الأرجنتينى ليونيل ميسى، نجم الفريق الكروى الأول بنادي برشلونة الإسباني، تحقيق رقم قياسي جديد، مع الفريق الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، فإن ليونيل ميسي، نجم وهداف برشلونة الإسبانى، يحتل حالياً المركز الثانى في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف بقميص فريق واحد فقط.

وكان ميسى قد رفع رصيده من الأهداف إلى 593 هدفاً بقميص برشلونة، بعدما سجل «هدفين» في فوز البارسا على إسبانيول بهدفين دون مقابل في مباراة «ديربى كتالونيا»، التي جمعتهما مساء أمس الأول، بملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى «الليجا».

وحطم البرغوث الأرجنتينى الرقم المسجل باسم جيرد مولر، أسطورة بايرن ميونخ الألمانى، في شهر نوفمبر الماضى، بعدما وصل البرغوث إلى 566 هدفًا بقميص برشلونة، متجاوزًا مولر الذي سجل 565 بقميص البايرن.

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسى يسعى حالياً لتسجيل 50 هدفاً، ليعادل رقم الأسطورة البرازيلية بيليه، حيث يتصدر النجم البرازيلى الأسطورى القائمة برصيد 643 هدفا.

في سياق آخر، واصل فريق برشلونة الحفاظ على الرقم المميز الذي يحققه هذا الموسم في مسابقة الدورى الإسبانى.

ونجح الفريق الكتالونى في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في الجولات الأخيرة التي خاضها في مسابقة الدورى الإسبانى «الليجا».

وكان برشلونة قد حقق فوزا ثمينا على ضيفه فريق إسبانيول بنتيجة 2- 0، في مباراة ديربى كتالونيا، التي أقيمت على ملعب «كامب نو».

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ونجح الفريق الكتالونى في عدم تلقى أي هزيمة في الدورى الإسبانى في سلسلة امتدت لآخر 17 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 41 هدفا واستقبلت شباكه 9 أهداف.

والهزيمة الأخيرة التي تلقاها برشلونة تعود إلى 141 يوما، وتحديدا في 11 نوفمبر من العام الماضى، عندما سقط البارسا على أرضه ووسط جماهيره أمام ريال بيتيس في مواجهة مثيرة، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدورى الإسبانى.

وذكرت صحيفة «آس»، الإسبانية، أن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لبرشلونة، قام بتعديل بعض مفاتيح اللعب، حيث وجد التوازن الذي يحتاج من أندريه تير شتيجن في البداية، ونجح جيرارد بيكيه في تجنب الأخطاء الفادحة التي وقع فيها خلال العديد من المباريات، كما ظل ميسى هو ميسى الذي يصنع الفارق ويقود الفريق للانتصارات.

من جهة أخرى، كشفت تقارير هولندية أن صفقة انتقال اللاعب الشاب ماتياس دى ليخت، نجم فريق أياكس الهولندى إلى برشلونة تمت بالفعل.

وتراقب العديد من الأندية الموهبة الهولندى، ويأتى على رأسها برشلونة الإسبانى، وباريس سان جيرمان الفرنسى الذي يسعى لإغراء إدارة أياكس بزيادة المقابل المادى عن البارسا.

وبحسب ما ذكرته تليجراف نقلًا عن تقارير هولندية فإن صفقة دى ليخت إلى برشلونة منتهية بالفعل.

وقالت الصحيفة: «من الواضح أن دى ليخت سيترك أياكس متوجهاً إلى برشلونة».

وكان اللاعب قد أكد، في تصريحات سابقة، أن مستقبله سيحسمه مع وكيله مينو رايولا خلال الفترة المقبلة، تاركًا الباب مفتوحا أمام الأندية التي ترغب في ضمه.

ويعد «دى ليخت» هدفًا لبرشلونة منذ فترة طويلة، خاصة بعد إتمام التعاقد مع مواطنه وزميله فرينكى دى يونج، لاعب وسط أياكس.

يذكر أن دى ليخت ضمن العناصر الأساسية في فريق أياكس، والتى تمكنت من الوصول إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا، بعد إقصاء ريال مدريد- حامل اللقب- من منافسات دور الـ16.