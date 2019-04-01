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التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة بيراميدز ضد بتروجت

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجت ضد بيراميدز، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ملعب السويس، ضمن الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

ولم يشهد الشوط الأول أي هجمات خطيرة للفريقين، وانحصرت السيطرة في منطقة وسط الملعب، حيث تحطمت محاولات كلا الفريقين على حدود منطقة الجزاء على أقدام المدافعين.

ويحتل بتروجت المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعدما لعب 26 مباراة، فاز في 5 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا، فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى برصيد 48 نقطة، من 24 مباراة، فاز في 13 مباراة، وتعادل في 9، وخسر مباراتين، وأحرز لاعبوه 24 هدفًا، واستقبلت شباكه 24 هدفًا.

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