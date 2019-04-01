شكرا لقرائتكم خبر عن «الرابطة» تعقد اجتماعاً مع إدارة التراخيص الآسيوية وتزور الاتفاق والفتح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

عقد المدير التنفيذي ومدير إدارة تراخيص الأندية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز بن ناصر الحميدي، اليوم (الاثنين)، اجتماعاً مع الألماني جورين شليم، والبرتغالي بيدرو كوريا، مستشاري إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك في مدينة الدمام.

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وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الأمور والتنظيمات التي تخص التراخيص الآسيوية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

في حين زار الوفد الآسيوي يرافقه ممثلون من رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ناديي الاتفاق والفتح، وملعبي الأمير محمد بن فهد بالدمام ومدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، فيما سيتواجد الوفد الآسيوي في نادي الباطن الثلاثاء القادم، قبل أن يختتم جولته بزيارة نادي الفيحاء يوم الأربعاء.

وتأتي هذه الزيارات في إطار الجولات التفقدية الاعتيادية التي تقوم بها إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم دورياً للأندية في مختلف الدول.