شكرا لقرائتكم بتروجت وبيراميدز حبايب فى الشوط الاول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إنتهى الشوط الأول من عمر مباراة بتروجت وبيراميدز، التى تجمعهما حاليًا على ستاد السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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لم يشهد الشوط أى هجمات خطرة للفريقين، وانحصرت السيطرة فى منطقة وسط الملعب، حيث تحطمت محاولات كلا الفريقين على حدود منطقة الجزاء على أقدام المدافعين.

ويحتل بتروجت المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 24 هدف وتلقت شباكه 34 هدف فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 45 هدف وتلقت شباكه 24 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة.