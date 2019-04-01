شكرا لقرائتكم حمدي النقاز خارج حسابات الزمالك أمام سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضاءلت فرص عودة التونس حمدي النقاز لقيادة الجبهة اليمني في الزمالك، خلال مواجهة سموحة، المقرر لها الأربعاء المقبل على ستاد بتروسبورت.

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وخضع النقاز لبرنامج علاجي تأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية أثناء مشاركته ضد المقاولون، وادت لغيابه عن مباراة القمة 117 أمام الأهلي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومن المقرر أن يستمر حازم إمام في المشاركة مع الزمالك أمام سموحة، بدلاً من النقاز، خاصة وأن حازم قدم أداء مميز في مواجهة الأهلي ونال اشادة الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس.