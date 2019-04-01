شكرا لقرائتكم ارتياح فى الإسماعيلي بعد نقل مواجهة المقاولون لملعب السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد محسن أبوجريشة المدرب العام لفريق الكرة بنادى الإسماعيلى أن نقل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب إلى ملعب الجيش بالسويس يصب فى مصلحة الدراويش ويدعم مبدأ المساواة والحيادية بين الأندية .

وأضاف :”نتمنى أن يكون هذا الملعب ما يحتضن لقاءات الفريق المقبلة بالمسابقة ، فى ظل إغلاق ستاد الإسماعيلية بسبب كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر في يونيو القادم .

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وواصل :”نحتاج للإنتصار من أجل استعادة الثقة مجددا لدى اللاعبين ، سنواجه فريق متماسك ويقوده جهاز فنى محترم بقيادة عماد النحاس”.

وأتم مدرب الإسماعيلى حديثه قائلا :”حرصنا على متابعة أخطائنا فى المواجهة الماضية من أجل تلافيها فى المباراة المقبلة”.