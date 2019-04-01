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شكرا لقرائتكم فيديو.. ظهور مثير لمجلس الخطيب بعد مواجهة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
أقيم مساء اليوم الإثنين، حفل افتتاح البطولة الأفريقية لأندية رجال الكرة الطائرة التى يستضيفها النادى الأهلى على صالة عبد الله الفيصل بحضور أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء.
وشهد حفل الإفتتاح حضور عمرو علوانى رئيس الاتحاد الأفريقى لاتحاد الطائرة وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصرى للعبة فضلاً عن مهند مجدى رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.
حفل افتتاح البطولة الأفريقية (2)
كما شهد حفل الافتتاح طابور عرض للفرق المشاركة وألعاب ليزر ونارية وفرقة إيقاعية لعزف اغنية الأهلى جيل ورا جيل، تبعتها الأغنية الرسمية للبطولة.
ومن جانبه توجه مهند مجدى بالشكر للاتحاد الأفريقى على الثقة الغالية التى منحها للقلعة الحمراء لتنظيم البطولة للعام الثانى على التوالى، متمنيًا التوفيق لجميع الدول المشاركة فى البطولة على أرض مصر.
ومن المقرر أن يلتقى الأهلى مع إنجيس الإيفوارى فى لقاء الإفتتاح الذى يقام عقب انتهاء مراسم حفل الافتتاح مباشرة.
حفل افتتاح البطولة الأفريقية (1)
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