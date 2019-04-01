شكرا لقرائتكم الننى على دكة بدلاء آرسنال فى مواجهة نيوكاسل يونايتد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعلن أوناى إيمرى، المدير الفنى لفريق أرسنال الإنجليزى، التشكيل الأساسى الذى يخوض مواجهة ضيفه نيوكاسل يونايتد، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "الإمارات"، فى ختام منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويتواجد اللاعب المصرى محمد الننى، على مقاعد بدلاء أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد، حيث يبدأ الجانرز بتشكيل يضم كلا من:

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ويحتل أرسنال المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، بالتساوى مع السادس تشيلسي، وبفارق نقطة واحدة خلف الثنائي توتنهام ومانشستر يونايتد (61 نقطة لكلا منهما) بينما يحتل نيوكاسل المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة.