فيديو.. الهلال السعودي يتجاوز الاتفاق فى كأس خادم الحرمين...

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جدة - عمرو شويل حقق فريق الهلال السعودي فوزا دراماتيكيا على نظيره فريق الإتفاق ، الذى يضم بين صفوفه المدافع المصري حسين السيد، ليتأهل الزعيم إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز فى الدور ربع النهائي بالفوز عليه 3-2 اليوم الإثنين. وشارك حسين السيد خلال المباراة بالكامل وقدم أداء جيدا. Advertisements أهداف الإتفاق جاءت عبر محمد الكويكبي فى الدقيقة 28 من ركلة جزاء، وكريستيان جوانكا فى وقت قاتل بالدقيقة 87 ، بينما سجل هدف الهلال الأول النجم المخضرم محمد الشلهوب فى الدقيقة 65 ، ومحمد جحفلي فى الدقيقة 95 ليعيد المباراة لنقطة الصفر ويلجأ الفريقين لأشواط إضافية. وحلال الشوط الإضافي الأول وتحديدا فى الدقيقة 105 سجل آندري كاريلو الهدف الثالث وهو هدف الفوز للزعيم لتنتهى المباراة 3-2 . بهذه النتيجة يودع الإتفاق البطولة، بينما يتأهل الهلال إلى المربع الذهبي.

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