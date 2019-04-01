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ميسي على رأس قائمة برشلونه لمواجهة فياريال...

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جدة - عمرو شويل أعلن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق الإسبانى، القائمة المستدعاة لخوض مواجهة فياريال المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء، على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة "الليجا".

 

وضمت القائمة بحسب الموقع الرسمى لنادى برشلونة، 19 لاعبا على رأسهم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالونى، ولويس سواريز، وجاءت كالتالى..

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قائمة برشلونة

 

يذكر أن برشلونة يغرد منفردا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقاط، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى.

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