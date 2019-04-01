شكرا لقرائتكم ميسي على رأس قائمة برشلونه لمواجهة فياريال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، القائمة المستدعاة لخوض مواجهة فياريال المقرر إقامتها فى التاسعة والنصف مساء غدا الثلاثاء، على ملعب "لا سيراميكا"، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

وضمت القائمة بحسب الموقع الرسمى لنادى برشلونة، 19 لاعبا على رأسهم النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالونى، ولويس سواريز، وجاءت كالتالى..

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قائمة برشلونة

يذكر أن برشلونة يغرد منفردا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقاط، بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى.