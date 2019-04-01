شكرا لقرائتكم ألام الظهر تهدد مشاركة مدافع الأهلي أمام زعيم الثغر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجهز الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي ياسر إبراهيم مدافع الفريق لإمكانية الدفع به في مباراة الغد أمام الاتحاد السكندري. وكان أيمن أشرف قد اشتكى مجدداً من ألام الظهر عقب مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام الزمالك، والتي انتهت على واقع التعادل السلبي بدون أهداف، ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب فى السابعة والنصف من مساء غدا الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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