شكرا لقرائتكم جحفلي: لا أعرف سر علاقتي مع أهداف الدقائق الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد محمد جحفلي، مدافع الهلال، أن مباريات خروج المغلوب لا تحتاج إلى المستوى الفني بقدر النتيجة، وذلك بعدما تأهل فريقه بصعوبة إلى نصف نهائي كأس الملك على حساب الاتفاق في الأوقات الإضافية.

وسجل المدافع جحفلي هدفاً في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني ليعادل النتيجة 2-2، قبل أن يحرز زميله البيروفي أندريه كارييو هدف الفوز.

وقال جحفلي في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية اللقاء: لا أعرف العلاقة بيني وبين أهداف الدقائق الأخيرة، وخاصة في كأس الملك، لكن أنا سعيد بأننا فزنا في المباراة لأن في مباريات خروج المغلوب الأهم النتيجة وليس المستوى.

وواصل: كانت مباراة الاتفاق صعبة للغاية كونها جاءت عقب خسارتنا مباراة الديربي أمام النصر، ولم يكن الأمر سهلاً علينا، لكن عدنا بالنتيجة وحققنا المطلوب وهذه طريقة الفرق الكبيرة.