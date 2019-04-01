فيديو.. تراورى يحرز هدفين لبيراميدز أمام بتروجت فى 3 دقائق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز البوركينى إيريك تراورى، لاعب بيراميدز هدفين لفريقه فى شباك بتروجت، فى الدقيقة 64، و67 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
ودخل إيريك تراورى المباراة بديلاً لمحمد فاروق فى الدقيقة 59 من عمر اللقاء.
ويحتل بتروجت المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 45 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا ومازال لديه مباراة مؤجلة.
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