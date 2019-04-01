أيمن أشرف يشكو من آلام الظهر مجددًا والأهلى يجهز ياسر إبراهيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الجهاز الفنى للأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى ياسر إبراهيم مدافع الفريق لإمكانية الدفع به فى مباراة الغد أمام الاتحاد السكندري. وكان أيمن أشرف قد اشتكى مجددًا من آلام الظهر عقب مباراة الفريق الأحمر الأخيرة أمام الزمالك، والتى انتهت بالتعادل السلبى بدون أهداف، ويستعد الأهلى لمواجهة مضيفه الاتحاد السكندرى على ملعب برج العرب فى السابعة والنصف من مساء غدٍ الثلاثاء، فى إطار مباريات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

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