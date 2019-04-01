شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: نقل مباراة المقاولون للسويس يدعم مبدأ المساواة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام لفريق الكرة بنادى الإسماعيلى، أن نقل مباراة الفريق أمام المقاولون العرب إلى ملعب الجيش بالسويس يصب فى مصلحة الدراويش، ويدعم مبدأ المساواة والحيادية بين الأندية .

وأضاف فى تصريحات صحفية: "نتمنى أن يكون يحتضن الملعب لقاءات الفريق المقبلة بالمسابقة، فى ظل إغلاق استاد الإسماعيلية بسبب كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل".

وواصل: "نحتاج للانتصار من أجل استعادة الثقة مجددًا لدى اللاعبين، سنواجه فريقا متماسكا ويقوده جهاز فنى محترم بقيادة عماد النحاس".

واختتم مدرب الإسماعيلى حديثه قائلاً: "حرصنا على متابعة أخطائنا فى المواجهة الماضية من أجل تلافيها فى المباراة المقبلة".