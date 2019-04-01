التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين بتروجت وبيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بتروجت وبيراميدز، التى تجمعهما حاليًا على استاد الجيش السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.
لم يشهد الشوط أى هجمات خطرة للفريقين، وانحصرت السيطرة فى منطقة وسط الملعب، حيث تحطمت محاولات كلا الفريقين على حدود منطقة الجزاء على أقدام المدافعين.
ويحتل بتروجت المركز الرابع عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 13 وتعادل فى 9 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 45 هدفًا وتلقت شباكه 24 هدفًا ومازال لديه مباراة مؤجلة.
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