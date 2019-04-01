شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عدلي يطير لجنوب أفريقيا الليلة للتحضير لإقامة الأهلى قبل مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه سمير عدلى المدير الإدارى للأهلى إلى جنوب أفريقيا، مساء اليوم، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق، والاطمئنان على كل الأمور الإدارية، سواء ما يتعلق بحجز ملعب التدريب أو الإقامة ووسائل الانتقال.

وتطير بعثة الأهلى إلى جنوب أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، استعدادًا لمواجهة صن داونز التى تقام يوم 6 من أبريل الجاري، فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويسبق سمير عدلى بعثة الأهلي، لتذليل كل الصعوبات بالتنسيق مع السفارة المصرية فى جنوب أفريقيا، والذى بدأ منذ فترة من خلال الاتصالات التى أجراها كل من خالد الدرندلي، أمين الصندوق ورئيس بعثة الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مع مسئولى السفارة فى جنوب أفريقيا.

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