الهلال يتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتفاق في مباراة مُثيرة

تنطلق مباريات دور الثمانية من كأس خادم الحرمين 2019 بمواجهة من العيار الثقيل حين يستضيف الاتفاق المنتشي بفوزه في المباراة السابقة على القادسية نادي الهلال الذي يعاني مؤخرا على الصعيد المحلي بعد فقدانه لـ 7 نقاط في المباريات الأخيرة في الدوري كان آخرها مباراة الديربي أمام النصر الذي انتزع منه صدارة الدوري.
موعد مباراة الهلال والاتفاق
وعن موعد اللقاء فيقام في تمام الساعة 18:35 بتوقيت المملكة وينقل مباشرة على قناة KSA Sport 1HD بتعليق جعفر الصليح وعلى قناة Dawriplus بتعليق فهد العتيبي، وتأمل جماهير الهلال في استعادة فريقها لزمام الأمور سريعا وعدم تأثره بالفترة الماضية لاسيما عودة الفريق للمعترك الآسيوي الأيام القادمة.
الهلال والاتفاق
وشهدت تدريبات الهلال تواجد رئيس النادي ونائبه دعما للاعبين ومطالبتهم بالتركيز في المواجهات المقبلة حيث الفائز من مباراة الليلة ينتظر الفائز من مواجهة التعاون والوحدة، الجدير بالذكر أن لجنة الانضباط قد غرمت الزعيم مبالغ مالية كبيرة على خلفية الأخطاء في مباراة الديربي الماضية.
- بداية هجومية لصالح الاتفاق في الدقيقة الأولى من اللقاء ولكن صحوة الدفاع تقف حائل بين الاتفاق والمرمى
- تمريرة قوية من جانب الهلال ولكن تصل إلى يد الحارس في الدقيقة 22 من عمر اللقاء
- الدقيقة 27: الهدف الأول للاتفاق من ضربة جزاء والنتيجة تُصبح هدف مقابل لاشيء للاتفاق
- الدقيقة 40: الهلال يحاول إحراز هدف التعادل ويتبقى 5 دقائق فقط على نهاية الشوط الأول من المباراة.
- نهاية الشوط الأول من المباراة
- الدقيقة 51: تصويبة على مرمى الاتفاق والحارس يحتضن الكرة بسهولة، الزعيم يتعثر في إحراز التعادل
- الدقيقة 64: الهلال يتعادل في الربع ساعة الأولى من المباراة المُثيرة من ضربة حرة مباشرة
- الدقيقة 86: الاتفاق ينجح في إحراز هدف التأهل في الدقائق الأخيرة من المباراة
- الدقيقة 94: الهلال يسجل هدف التعادل من رأسية
- الشوط الإضافي الأول الآن
- الدقيقة 105: الهلال يعود بقوة ويسجل الهدف الثالث عن طريق لاعبه كاريو
- انتهاء المباراة بفوز الهلال بنتيجة 3-2