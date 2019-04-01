الهلال يتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتفاق في مباراة مُثيرة

تنطلق مباريات دور الثمانية من كأس خادم الحرمين 2019 بمواجهة من العيار الثقيل حين يستضيف الاتفاق المنتشي بفوزه في المباراة السابقة على القادسية نادي الهلال الذي يعاني مؤخرا على الصعيد المحلي بعد فقدانه لـ 7 نقاط في المباريات الأخيرة في الدوري كان آخرها مباراة الديربي أمام النصر الذي انتزع منه صدارة الدوري.

موعد مباراة الهلال والاتفاق

وعن موعد اللقاء فيقام في تمام الساعة 18:35 بتوقيت المملكة وينقل مباشرة على قناة KSA Sport 1HD بتعليق جعفر الصليح وعلى قناة Dawriplus بتعليق فهد العتيبي، وتأمل جماهير الهلال في استعادة فريقها لزمام الأمور سريعا وعدم تأثره بالفترة الماضية لاسيما عودة الفريق للمعترك الآسيوي الأيام القادمة.

الهلال والاتفاق

وشهدت تدريبات الهلال تواجد رئيس النادي ونائبه دعما للاعبين ومطالبتهم بالتركيز في المواجهات المقبلة حيث الفائز من مباراة الليلة ينتظر الفائز من مواجهة التعاون والوحدة، الجدير بالذكر أن لجنة الانضباط قد غرمت الزعيم مبالغ مالية كبيرة على خلفية الأخطاء في مباراة الديربي الماضية.