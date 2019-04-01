GOAL مباراة الاتحاد والباطن yalla shoot بث مباشر كورة ستار بث مباشر الباطن والاتحاد live hd الشوط...

بث مباشر مباراة الاتحاد والباطن مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر كورة ستار، تنطلق مواجهات كأس خادم الحرمين الشريفين الدور ربع النهائي بين الاتحاد والباطن، وقد انتفض الاتحاد في المباريات الماضية وحقق أداء جيد وبعض النتائج الجيدة على المستوى الدولي والمحلي مما يجعل العاشقين له يحلمون بالفوز والوصول لنصف النهائي والأمل في الفوز بالبطولة بعد ضياع المنافسة على لقب الدوري.

مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر

بث مباشر مباراة الباطن والاتحاد كورة ستار كورة أون لاين الاتحاد والباطن الاسطورة، ومن الجدير بالذكر أن الاتحاد قدم مستوى عالي في المباريات السابقة حيث خسر في مباراتين وتعادل في مباراة وفاز في مباراتين في الخمسة مباريات السابقة في الدوري؛ أما الباطن فقد خسر في 3 مباريات وتعادل في واحدة وفاز في أخرى ويحتل المركز قبل الأخير في مسابقة الدوري.

بث مباشر مباراة الاتحاد والباطن

مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر يلا شوت مباراة الاتحاد والباطن الاسطورة للبث المباشر مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر الاتحاد والباطن، تنطلق أحداث اللقاء في تمام الساعة الثامنة و35 دقيقة في السعودية والخامسة و35 دقيقة بتوقيت جرينتش، وتُنقل على القناة الرياضية الأولى السعودية ودوري بلس الثالثة بتعليق بلال علام وسعد يحيى على ملعب الجوهرة المُشعة.

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دخل حكام المباراة إلى ملعب اللقاء مع اللاعبين تمهيداً لبداية المباراة الهامة بين الاتحاد والباطن

بداية الشوط الأول من عمر اللقاء

الدقيقة 11: تمريرة مقطوعة وهجمة مرتدة على الاتحاد والدفاع يتدخل ويُنقذ الموقف

الدقيقة 12: الهدف الأول للباطن في المباراة

الدقيقة 38: الهدف الثاني للباطن بعد انفراد بالمرمى والاتحاد يُعاني

الدقيقة 44: الاتحاد يُقلص الفارق إلى هدف واحد بعد تسجيله هدفه الأول

الشوط الثاني بدأ الآن

الدقيقة 52: توقف اللعب لسقوط لاعب على أرضية الملعب

الدقيقة 58: ألكساندر بريجوفيتش يُسجل الهدف الثاني لصالح اتحاد جدة والنتيجة تُصبح 2-2 حتى الآن

الدقيقة 70: الاتحاد يُسجل الهدف الثالث في اللقاء

الدقيقة 71: الهدف الرابع للاتحاد وريمونتادا قوية والاتحاد يقترب من نصف النهائي

الاتحاد والباطن بث مباشر

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منذ قليل وصول فريقي الاتحاد والباطن لملعب المباراة استعدادا لانطلاق اللقاء المرتقب بين الفريقين