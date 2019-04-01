الاتفاق يخسر أمام الهلال بثلاثية في مباراة مُثيرة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

يحل نادي الهلال السعودي ضيفا على فريق الاتفاق في انطلاقة مباريات دور الثمانية من كأس خادم الحرمين الشريفين حيث يسعى الهلال للفوز بنتيجة جيدة لتعويض الآثار السلبية التي خلفتها هزيمته أمام النصر في ديربي الدوري السعودي الجمعة الماضية والتي افقدته صدارة الترتيب وجعلته في المركز الثاني بعد النصر بفارق نقطة.

الهلال والاتفاق

وتنطلق مباراة اليوم في تمام السادسة و 35 دقيق بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الأمير محمد بن فهد ملعب الاتفاق وقبل مواجهة اليوم انتزع الاتفاق فوزا مهما في الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على القادسية بنتيجة 3-2 ورفع رصيده ل 32 نقطة تواجد بها في المركز التاسع.

مباراة الهلال والاتفاق

وشهدت تدريبات الزعيم تواجد رئيسه الأمير محمد بن فيصل مع نائبه فهد الراشد وعدد كبير من أعضاء مجلس ادارته تشجيعا للاعبين في تخطي خسارة الديربي، وقام ماميتش بتدريب اللاعبين على الكرات الثابتة في المران الذي شهد غياب البريك وجوميز الذي يعاني من آلام الركبة ويفضل المدرب اراحتهم في مباراة اليوم بالاضافة لزميلهم ادواردو.