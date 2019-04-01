الهلال يتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتفاق بثلاثية

يستعد استاد الأمير محمد بن فهد لاستضافة مباراة الهلال ضد الاتفاق في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدور ربع النهائي، ويسعى كل فريق للفوز باللقاء للوصول لمرحلة نصف نهائي البطولة والفوز بها، ويسعى الهلال لمُصالحة الجماهير بعد الهزيمة التي لحقت به في المباراة السابقة.

موعد مباراة الهلال والاتفاق

وينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة الهلال والاتفاق في تمام السادسة بتوقيت مكة على قناة ksa sports 1 وتُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق، وقد تم توقيع عقوبات على الهلال بسبب إلقاء الجماهير زجاجات المياه في ملعب المباراة التي انتهت بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مباراة الهلال والاتفاق

ومن الجدير بالذكر أن الهلال قد فقد صدارة بطولة الدوري لصالح للنصر في المباراة الأخيرة، حيث أن النصر يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، ويأتي الاتفاق في المركز التاسع برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المركز الثامن.