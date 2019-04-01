الهلال يتأهل للدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتفاق بثلاثية

يستعد استاد الأمير محمد بن فهد لاستضافة مباراة الهلال ضد الاتفاق في الأدوار الإقصائية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدور ربع النهائي، ويسعى كل فريق للفوز باللقاء للوصول لمرحلة نصف نهائي البطولة والفوز بها، ويسعى الهلال لمُصالحة الجماهير بعد الهزيمة التي لحقت به في المباراة السابقة.
موعد مباراة الهلال والاتفاق
وينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة الهلال والاتفاق في تمام السادسة بتوقيت مكة على قناة ksa sports 1 وتُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق، وقد تم توقيع عقوبات على الهلال بسبب إلقاء الجماهير زجاجات المياه في ملعب المباراة التي انتهت بفوز النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
مباراة الهلال والاتفاق
ومن الجدير بالذكر أن الهلال قد فقد صدارة بطولة الدوري لصالح للنصر في المباراة الأخيرة، حيث أن النصر يتصدر الدوري بفارق نقطة واحدة عن الهلال صاحب المركز الثاني، ويأتي الاتفاق في المركز التاسع برصيد 32 نقطة بفارق نقطة واحدة عن المركز الثامن.
- الاتفاق يبدأ بهجمة قوية في الدقيقة 1 من عمر المباراة ولكن الدفاع يتدخل بقوة
- الدقيقة 8: الاتفاق يُحاول إحراز هدف أول في الدقائق الأولى من عمر اللقاء ولكن الحارس يتألق بعد تصويبة قوية
- الدقيقة 21: تصويبة على مرمى الاتفاق ولكن الحارس يتصدى بقوة
- الدقيقة 25: حكم المباراة يحتسب ضربة جزاء لصالح الاتفاق
- الدقيقة 27: الهلال يتأخر في النتيجة بعد تسجيل الاتفاق هدف التقدم من ضربة جزاء
- بداية الشوط الثاني من زمن المباراة
- الدقيقة 64: الزعيم يعود للمباراة بهدف التعادل من ضربة حرة على بعد 22 ياردة من خط المرمى
- الدقيقة 80: المباراة تسير نحو الوقت الإضافي ومحاولات من الاتفاق لخطف هدف التأهل
- الدقيقة 86: الاتفاق يسجل الهدف القاتل ويتقدم بهدفين
- الدقيقة 94: الهلال يتعادل بهدف ولا أروع من ضربة رأس
- الشوط الإضافي الأول يبدأ الآن
- الدقيقة 105: كاريو يسجل الهدف الثالث للهلال ويقترب من التأهل
- نهاية المباراة بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين