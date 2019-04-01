الهلال يتخطى الاتفاق في الأشواط الإضافية بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين...

تنطلق اليوم مواجهات ربع النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية، ويُواجه نادي الهلال نظيره الاتفاق على ملعب الأمير محمد بن فهد، ويدخل الهلال المباراة بعد خسارة مخيبة في المباراة السابقة له بالدوري رغم الأداء الجيد الذي قدمه طوال المباراة.

مباراة الهلال والاتفاق

وتُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، ويتم نقل المباراة على قناة السعودية الرياضية الأولى ودوري بلس الأولى بتعليق فهد العتيبي وجعفر الصليح على الترتيب، وينتظر جماهير الهلال فوز في مباراة اليوم لاستعادة الثقة في الفريق.

الهلال والاتفاق

وقد استطاع نادي الهلال التغلب على الفيصلي الدور ثمن النهائي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين بينما استطاع الاتفاق التغلب على القيصومة بنتيجة ثقيلة بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وقد أكد زوران مدرب الهلال بأن الفريق يسعى للتتويج بالبطولات من أجل اسعاد الجماهير.