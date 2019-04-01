انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف رد "الآسيوي" على رفض نادٍ لبناني اللعب بالقدس؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 أبريل 2019 08:59 مساءً - علّق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على رفض نادي النجمة اللبناني خوض مباراته المقبلة في ملعب هلال القدس الفلسطيني، في إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بكأس الاتحاد الآسيوي.

وأكد الاتحاد القاري للعبة، الاثنين، أنه تلقى خطاباً يفيد بأن النجمة اللبناني لن يتمكن من السفر إلى فلسطين لخوض مباراته المقبلة في القدس.

وأشار إلى أنه سيقوم بإحالة الأمر إلى "اللجان المختصة ذات العلاقة في الاتحاد".

وكان مقرراً أن يلتقي هلال القدس والنجمة على ملعب "فيصل الحسيني" في القدس، لكن الفريق اللبناني رفض التوجه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لخوض اللقاء، رغم وصول طاقم التحكيم والمراقبين من الاتحاد القاري.

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وكان رئيس النجمة أسعد صقال قد أرجع سبب انسحاب فريقه إلى كونه "التزاماً بالقوانين اللبنانية التي تمنع المواطنين اللبنانيين من زيارة الأراضي المحتلة".

وكشف "صقال" أن النادي الفلسطيني رفض خوض المباراة على أرض محايدة، ليتخذ النجمة قرار الانسحاب؛ "لئلا يصنَّف هذا الأمر في خانة التطبيع مع العدو"، على حد قوله.

وباستثناء مصر والأردن لا ترتبط الدول العربية بعلاقات رسمية علنية مع "إسرائيل"، وبذلك يحظر على مواطني لبنان دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة وعبور نقاط سيطرة إسرائيلية.

تجدر الإشارة إلى أن النجمة خسر مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية أمام الوحدات والجيش بنتيجة واحدة (1-0)، ليقبع في قاع ترتيب المجموعة الأولى بكأس الاتحاد الآسيوي.