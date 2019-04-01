انت الان تتابع تفاصيل خبر مرتضى منصور يشن هجوماً على شوبير.. ماذا قال له؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 1 أبريل 2019 08:59 مساءً - شن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ، الاثنين، هجوماً ضارياً على نائب رئيس اتحاد الكرة المصري أحمد شوبير، متهماً إياه بأنه "السبب وراء الفتنة والتعصب في الوقت الراهن".

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفازية: إن "الثنائي أحمد شوبير وسيد عبد الحفيظ سبب رئيسي للفتنة والتعصب حالياً"، محملاً إياهما مسؤولية مصرع الشاب الزملكاوي الذي لقي حتفه على يد مشجع أهلاوي في مدينة كفر الزيات.

وتابع قائلاً بنبرة قوية: "قلة الأدب هتتقابل بقلة الأدب، ولن أسكت بعد ذلك، وفي حالة عدم الحصول على حقي بالقانون، هعلقكم من رجلكم كلكم"، واصفاً شوبير بأنه "شيطان في مصر، ويعمل لمصلحته فقط".

وشدد رئيس "القلعة البيضاء" على أن شوبير كان يتحدث معه كثيراً عبر الهاتف، وكان يوجه الشتائم والسباب لرئيس اتحاد الكرة هاني أبوريدة، كاشفاً في الوقت ذاته أن الأخير كان يوجه شتائم للأول أيضاً.

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وطالب لجنة الانضباط باتخاذ إجراء ضد شوبير لكون الأخير "اعترف بتزوير الانتخابات في مدينة طنطا، وله مكالمات جنسية مع فتيات وتسريبات أخرى"، على حد قول منصور.

وفي فبراير المنصرم دخل الثنائي في مشادّة كلامية عنيفة، قبل أن تتطور الأمور بينهما إلى حد الاشتباك بالأيدي وتبادل الألفاظ والشتائم النابية غير اللائقة.

تجدر الإشارة إلى أن الثنائي شوبير ومرتضى منصور يُعدان من الشخصيات المثيرة للجدل في الأوساط الرياضية المصرية، وسبق لهما أن دخلا في مشادات وملاسنات كلامية حادة على مدار السنوات الماضية.