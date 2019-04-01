الأهلي يهزم الفيحاء ويقترب من المربع الذهبي #الفيحاء_الاهلي

جدة - عمرو شويل فاز أهلي جدة نغمة على مضيفه الفيحاء 2-صفر، اليوم، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في مباراة مؤجلة من المرحلة 24 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهدت المباراة أفضلية للأهلي الذي انتظر حتى الدقيقة 39 حينما تمكن مهاجمه دجانيني تافاريس من افتتاح التسجيل بعدما تلقى تمريرة مميزة من زميله حسين المقهوي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

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وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه وانتظر حتى الدقيقة 88 بعدما اخترق لاعبه سلمان المؤشر دفاع الفيحاء ومرر كرة مميزة لزميله حسين المقهوي ىالذي بدوره أكملها في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 43 نقطة في المركز الخامس وبفارق 3 نقاط عن التعاون الثالث، وبقي الفيحاء على رصيده السابق 22 نقطة في المركز قبل الأخير.