الهلال إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين بفوز صعب على الاتفاق

جدة - عمرو شويل خطف الهلال الفوز من نظيره الاتفاق 3 -2 خلال المباراة التي جمعتهما بملعب الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرميين الشريفين.

ولجأ الفريقان للوقت الإضافي، بعد تعادلهما 2-2 في الوقت الرسمي.

محمد الكويكبي تقدم بالهدف الأول للاتفاق مع الدقيقة 28 من ركلة جزاء، قبل أن يدرك محمد الشلهوب هدف التعادل للهلال في الدقيقة 65.

واستطاع الأرجنتيني كريستيان جوانكا إحراز الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 87، قبل أن يدرك الهلال هدف التعادل في الدقيقة 94 برأسية متقنة، وأنهاها أندريه كاريو بهدف للهلال في الدقيقة 105.