شكرا لقرائتكم خبر عن كريم بنزيمة يحقق إنجازًا تاريخيًا في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفرنسى كريم بنزيمة، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد، في تحقيق إنجاز تاريخى يحدث لأول مرة في تاريخ الدوري الإسباني، ليتفوق به على الأسطورتين ليونيل ميسى وكريستيانو رونالدو، وذلك عقب فوز الملكى على هويسكا بنتيجة 3/2، مساء أمس الأول، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وبات «بنزيمة»، بعد تسجيله الهدف الثالث والحاسم للفريق الملكى في شباك نادى هويسكا، أول لاعب في الليجا يسجل في شباك كل الفرق التي واجهها منذ انضمامه إلى قلعة البرنابيو قبل 10 سنوات.

ووفقاً لصحيفة «ماركا»، الإسبانية، حقق بنزيمة العلامة الكاملة بعد أن سجل أهدافا في مرمى 34 فريقا لعب ضدها ريال مدريد في الدورى، وهو أمر عجز عنه ميسى حتى الآن، كما عجز عنه كريستيانو رونالدو، الذي انتقل للعب في الدورى الإيطالى.

وبالنسبة لميسى، فقد تمكن «البرغوت» من هز شباك 37 من أصل 40 فريقًا، إذ عجز عن التهديف عندما واجه برشلونة أندية قادش ومورسيا وهويسكا، بينما سجل رونالدو هدفًا في مقابل 32 من 33، لكن فشل مع مرمى ليغانيس.

وكسر المهاجم الفرنسى الرقم القياسى الذي كان مسجلا باسم مهاجم ريال مدريد السابق المكسيكى هوجو سانشيز، الذي ترك الليجا بعد أن سجل الأهداف في مرمى كل الفرق التي واجهها، بيد أنه اكتفى بهز شباك 33 فريقا، وهو أقل مما فعله مهاجم ليون السابق.

وسجل الفتى الذهبى لريال مدريد راؤول جونزاليس في شباك 35 فريقًا مختلفًا في دورى الدرجة الأولى الإسبانى، لكنه فشل في التسجيل ضد أربعة أندية أخرى.

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من جانبه أقر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بصعوبة تحفيزه للاعبين قبل المباريات، نظرا لأن الفريق يحتاج إلى معجزة للفوز بالدورى الإسبانى في ظل ابتعاده عن المتصدر برشلونة بـ12 نقطة.

وقال المدرب الفرنسى: «صعب تحفيز فريق حين تعلم أنك لن تفوز بأى لقب في الموسم الحالى».

وأشاد زيدان بإيسكو مسجل الهدف الأول: «كلنا يعلم جودته. لقد بدأت به مرتين، سجل هدفين، لذا أنا سعيد له».

وتابع زيدان حديثه قائلاً: «ثم نرى ما سيحدث، لكن حاليا كريم لاعب في هذا النادى. لا أعتقد أن هذا سيتغير».

وعلّق زيدان على قرار الدفع بابنه في حراسة المرمى بعد المواجهة: «لوكا هو الحارس الثالث، كورتوا لم يكن جاهزا، وكيلور عاد من المنتخب واحتاج إلى الراحة، ولذا أعطيت حارسا آخر بعض الدقائق. أنا سعيد لأجله، هذا ظهوره الأول هنا في سانتياجو برنابيو وقد حقق الفريق الفوز».

وعن قدرته على الفصل بين دور الوالد والمدرب: «نعم، أستطيع ذلك، وعندما قررت إشراك لوكا، لم يكن هذا لأنه ابنى، بل دفعت بلاعب في ريال مدريد. خلاف ذلك سيكون حديثنا في المنزل. أعتقد أنه ظهر بشكل جيد، لديه الشخصية اللازمة، لقد تدرج في الفئات العمرية المختلفة لريال مدريد طوال 16 عاما، لن أتحدث بصفتى والده، لأن ما يهمنى هو دورى كمدربه».

وواصل الإشادة بحامل اسمه: «هو لا يشعر بالخوف، وهذا يعجبنى، لأن بعض اللاعبين الآخرين يشعرون بالخوف. من لا يتأثر بضغط سانتياجو برنابيو يستحق فرصة المشاركة».