شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يحقق فوزًا كبيرًا على حرس الحدود بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق نادى طلائع الجيش فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة أمام حرس الحدود، اليوم الإثنين، في المباراة التي جمعت الفريقين، في إطار منافسات الجولة الـ27 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وافتتح مصطفى محمد التسجيل لطلائع الجيش في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء، قبل أن يعزز على الزاهدى النتيجة في الدقيقة 45، ثم استقبلت شباك حرس الحدود في الدقيقة 65 ثالث أهداف الطلائع والثاني للاعب مصطفى محمد.

وبهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 31 في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الحرس عند النقطة 29 في المركز الـ13 بجدول ترتيب الدورى الممتاز.