شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة استاد القاهرة: الملعب سيكون جاهزًا في مايو المقبل لاستضافة أمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي علي درويش، إن الاستاد سيكون جاهزًا بنسبة 98% في شهر مايو المقبل لاستضافة المجموعات التي حُددت له ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

وأضاف درويش- في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط الاثنين- أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وافق على أن يكون ستاد القاهرة ضمن الاستادات التي ستنال شرف احتضان منافسات بطولة الأمم الإفريقية، مؤكدًا أنه يُعد واحدًا من أفضل الاستادات العالمية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن ستاد القاهرة سيستضيف مباريات أدوار الثمانية، بجانب أنه ستُلعب عليه منافسات قبل النهائي، والنهائي.

وتابع«وسيتم تطوير ستاد القاهرة بالكامل بعد الانتهاء من منافسات بطولة القارة السمراء، لاستغلال المساحات الفارغة لكي تستوعب أكبر عدد ممكن من جماهير الألعاب المختلفة، خاصة أن الاستاد يوجد به عدد كبير من الملاعب والمضامير المختلفة، من بينها مضمار للفروسية، والخماسي، وملاعب للهوكي، بجانب الصالات المغطاة، والصالة المكشوفة، ومجمع الاسكواش، ومجمع التنس، بالإضافة إلى الملاعب الفرعية».