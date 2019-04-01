شكرا لقرائتكم خبر عن حمودي ونجيب و«الغزال» والشيخ أبرز الراحلين عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة مارتن لاسارتى، على الاستغناء عن 6 لاعبين، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما فشل اللاعبون في إقناع المدير الفنى بإمكانياتهم الفنية والبدنية، وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعبين هم أحمد حمودى، وأحمد الشيخ، ومحمد نجيب، وإسلام محارب، وباسم على، وأحمد علاء، على أن يكون الرحيل عن طريق الإعارة وليس الاستغناء النهائي، خاصةً أن الجهاز الفنى يسعى لمنح اللاعبين فرصة المشاركة لصعوبة التواجد في التشكيل الأساسى بسبب الاعتماد على مجموعة معينة من اللاعبين.

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فيما أوضح سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ما تردد عن دخول حسين الشحات في أزمة مع الجهاز الفنى بسبب عدم مشاركته في مباراة الزمالك، لافتاً إلى أن اللاعب من الشخصيات الهادئة ويدرك جيداً أن المرحلة الحالية تحتاج

لتكاتف الجميع ويعرف مسؤولياته تجاه الفريق والجهاز الفنى، وكشف عن أن مارتن لاسارتى تحدث مع لاعبى الفريق الذين دخلوا معسكر الإسكندرية الأخير، وأكد لهم أنه سيقوم بمنح الفرصة لجميع اللاعبين في مباريات الزمالك والاتحاد السكندرى وصن داونز الجنوب إفريقى، فاللاعب الذي لم يشارك في مواجهة الزمالك سيكون له دور في مباراة الاتحاد السكندرى وأيضاً مواجهة بطل جنوب إفريقيا، وشدد عبدالحفيظ على أن الشحات من اللاعبين الملتزمين منذ أن تعاقد معه الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. وواصل عبدالحفيظ مؤكداً على أهمية المباريات التي تنتظر الفريق في شهر إبريل الحالى، والتى وصفها مدير الكرة بالصعبة والحاسمة. وأضاف عبدالحفيظ: «لدينا مواجهات مهمة للغاية هذا الشهر في مشوارى الفريق ببطولة إفريقيا والدورى الممتاز، ونسعى لتحقيق الأهداف في البطولتين».

وأوضح أن الفريق يسير بشكل جيد، وكان في حاجة إلى تحقيق الفوز على الزمالك في القمة 117، ولكن الأمر انتهى تماما وأغلقنا هذه الصفحة، وأشار إلى أن الجهاز الفنى واللاعبين يدركون جيدا أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب التركيز الشديد وبذل أقصى ما لدينا لتحقيق أهداف هذه المرحلة المهمة جدا في مشوارنا المحلى والإفريقى هذا الموسم. وأوضح مدير الكرة بالأهلى: «بالطبع نحتاج إلى عامل التوفيق في منافساتنا المرتقبة هذا الشهر، والتى ستكون أمام منافسين نحترمهم ونقدر تماما حجم مواجهتهم التي نخوضها بحثا عن هدف واحد فقط وهو تحقيق الفوز».

على جهة أخرى، تطير بعثة الفريق الكروى إلى جنوب إفريقيا في الثانية ظهر غد «الأربعاء» برئاسة خالد الدرندلى، أمين الصندوق، استعداداً لمواجهة صن داونز، المقرر لها يوم السبت المقبل، في مباراة الذهاب لدور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك على متن طائرة خاصة، للحفاظ على اللاعبين من الإرهاق بسبب تلاحم المباريات خلال الفترة الماضية.