رد إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، اليوم الاثنين، على الشائعات التي ترددت مؤخرًا، حول إمكانية رحيل الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
وقال سيريزو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا توجد أي خيارات لجريزمان، للرحيل في الصيف المقبل".
وأضاف بشكل قاطع: "جريزمان سيبقى في أتلتيكو مدريد بنسبة 1000%".
وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى برشلونة، بعد إقصاء الأتليتي مؤخرًا من دوري الأبطال، في ثمن النهائي على يد يوفنتوس.
وكان جريزمان قريبًا من الرحيل إلى البلوجرانا، الصيف الماضي، قبل أن يقرر البقاء في الفريق العاصمي.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أتلتيكو مدريد يبخر حلم برشلونة بجريزمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.