رئيس أتلتيكو مدريد يبخر حلم برشلونة بجريزمان

رد إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، اليوم الاثنين، على الشائعات التي ترددت مؤخرًا، حول إمكانية رحيل الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال سيريزو، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لا توجد أي خيارات لجريزمان، للرحيل في الصيف المقبل".

وأضاف بشكل قاطع: "جريزمان سيبقى في أتلتيكو مدريد بنسبة 1000%".

وارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى برشلونة، بعد إقصاء الأتليتي مؤخرًا من دوري الأبطال، في ثمن النهائي على يد يوفنتوس.

وكان جريزمان قريبًا من الرحيل إلى البلوجرانا، الصيف الماضي، قبل أن يقرر البقاء في الفريق العاصمي.