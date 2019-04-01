تعرف على نتائج البطولة التنشيطية الثانية لواعدي المصارعة بصنعاء

اختتمت أمس على صالة نادي الشعب بامانة العاصمة صنعاء البطولة التنشيطية المفتوحة الثانية لواعدي المصارعة والفئات العمرية والتي تواصلت ليومين.

وشارك في البطولة 42 لاعباً من مركز الواعدين وفئات عمرية من اندية امانة العاصمة وهي بطولة استهلت بها اللجنة الاولمبية برنامج البطولات التنشيطية الداعمة للاتحادات الرياضية في ظل توقف النشاط الرياضي العام المرتبط بالاوضاع التي فرضتها الحرب.

وحسب بيان، تحاول اللجنة الاولمبية وبالتعاون مع الاتحادات الرياضية بماتوفر لديها من امكانات المساهمة في انعاش وتنشيط بعض الالعاب الرياضية على المستوى المحلي والتواجد الخارجي بالناشئين والشباب، وفقاً للإعلامي علي غراد.

وفي حفل الختام قام الاخ محمد الاهجري امين عام اللجنة الاولمبية ومعه الاخ عبد الله المغربي بيتكريم اوائل المنافسات بالجواز العينية وشهادات المشاركة في الاوزان التالية -38

-عاصم الشميري

محمد الحمامي

سام الهمداني

وزن 41

عبد الرحمن الحمامي

حمزة القحطاني

شادي العبسي

وزن 44

فاضل اليمني

محمد السامعي

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محمد الشبامي

وزن48

جلال المطري

محمد سود

رامز العبسي

وزن62

ابراهيم البعداني

اسامة مجلي

عمار العنسي

وزن75

ابراهيم عجلان

عبد الله الاسطى

احمد المطري

واشرف علي البطولة الكادر التحكيمي والفني للاتحاد ومدربي الواعدين بشير اليمني ومحمد الصهباني.